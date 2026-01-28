Маск назвал главу МИД Польши слюнявым идиотом

Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского слюнявым идиотом из-за слов о России и системе спутникового интернета Starlink. Свой комментарий он опубликовал в Х.
«Этот пускающий слюни идиот даже не понимает, что Starlink является основой военной связи Украины», — отметил предприниматель.
Таким образом Маск прокомментировал призыв Сикорского помешать России использовать Starlink для нанесения ударов по Украине.
Ранее Сикорский обвинил Маска в помощи России и «военных преступлениях».