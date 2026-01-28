Реклама

Мир
01:14, 28 января 2026

Польша обвинила Илона Маска в «военных преступлениях» из-за России

Глава МИД Польши обвинил Илона Маска в помощи России из-за Starlink
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил американского миллиардера Илона Маска в помощи России и «военных преступлениях». Об этом он написал на своей странице в принадлежащей Маску соцсети Х.

Министр прокомментировал пост американского Института изучения войны (ISW) о том, что Российская армия использует созданную Маском систему спутникового интернета Starlink для запуска дронов по Украине.

«Эй, крутой парень Маск, почему бы тебе не остановить россиян от использования Starlink для наведения ударов по украинским городам. Заработок на военных преступлениях может серьезно ударить по твоему бренду», — написал он.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил запуск Россией дронов с помощью Starlink. «Сегодня россияне запустили дроны со Starlink. Нам нужно реагировать на это очень быстро», — отметил он.

