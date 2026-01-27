Реклама

Министр обороны Украины подтвердил запуск Россией дронов со Starlink

Глава МО Украины Федоров: Сегодня Россия запустила дроны со Starlink
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил запуск Россией дронов со спутниковой системой Starlink. Об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

«Сегодня россияне запустили дроны со Starlink. Нам нужно реагировать на это очень быстро», — отметил он.

Федоров подчеркнул, что необходимо исключить проблемы, возникающие у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за российских дронов с системой Starlink.

26 января советник министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов заявил, что российские БПЛА долетают до Днепропетровска.

Ранее Бескрестнов рассказал, что Россия впервые применила дроны «Герань» со спутниковой системой Starlink, когда атаковала вертолеты Вооруженных сил Украины в районе Кропивницкого.

