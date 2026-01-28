Реклама

11:30, 28 января 2026Мир

Дмитриев ответил на требование Сикорского помешать России использовать Starlink

Дмитриев назвал главу МИД Польши ослепленным ненавистью поджигателем войны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что ненависть ослепляет главу МИД Польши Радослава Сикорского и не позволяет ему видеть реальность. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X.

«"Пускающий слюни имбецил" и поджигатель войны Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его», — написал Дмитриев. Он поддержал американского предпринимателя Илона Маска, который ранее назвал польского министра «слюнявым идиотом» из-за его высказываний о спутниках Starlink на Украине.

Поводом для скандала стал призыв Сикорского к Маску помешать России использовать спутниковую сеть.

Ранее Сикорский обвинил Маска в помощи России и «военных преступлениях».

В свою очередь американский предприниматель, владелец соцсети X назвал министра иностранных дел Польши слюнявым идиотом из-за слов о России и системе спутникового интернета Starlink. Маск отметил, что Сикорский даже не понимает, что Starlink является основой военной связи Украины.

