Дмитриев ответил на требование Сикорского помешать России использовать Starlink

Дмитриев назвал главу МИД Польши ослепленным ненавистью поджигателем войны

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что ненависть ослепляет главу МИД Польши Радослава Сикорского и не позволяет ему видеть реальность. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X.

«"Пускающий слюни имбецил" и поджигатель войны Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его», — написал Дмитриев. Он поддержал американского предпринимателя Илона Маска, который ранее назвал польского министра «слюнявым идиотом» из-за его высказываний о спутниках Starlink на Украине.

Поводом для скандала стал призыв Сикорского к Маску помешать России использовать спутниковую сеть.

Ранее Сикорский обвинил Маска в помощи России и «военных преступлениях».

В свою очередь американский предприниматель, владелец соцсети X назвал министра иностранных дел Польши слюнявым идиотом из-за слов о России и системе спутникового интернета Starlink. Маск отметил, что Сикорский даже не понимает, что Starlink является основой военной связи Украины.