Федоров: Терминалы Starlink должны пройти обязательную верификацию

На Украине пообещали отключить неверифицированные терминалы Starlink. Все официальные пользователи должны пройти авторизацию, заявил в Telegram-канале новый украинский министр обороны Михаил Федоров.

Он отметил, что ведется работа по внедрению соответствующей системы. В ближайшее время пользователи получат инструкции, как пройти верификацию.

«Неверифицированные терминалы будут отключены», — подчеркнул Федоров.

Ранее стало известно, что компания SpaceX приняла меры против якобы использования Россией спутниковой системы Starlink, о котором заявляла Украина. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

