Путин прилетел во Владивосток

Кремль: Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2024

Президент России Владимир Путин приехал во Владивосток, сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

Он прибыл туда из Улан-Батора с рабочей поездкой для участия в IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 4–5 сентября.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказывал, что на полях форума Путин проведет полномасштабные переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Планируются встречи как в узком, так и в расширенном составе. Стороны обсудят широкий круг вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества.

Ушаков объяснил, что у РФ и Малайзии «достаточно близкие позиции по большинству международных проблем».