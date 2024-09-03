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21:58, 3 сентября 2024Россия

Путин прилетел во Владивосток

Кремль: Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2024
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин приехал во Владивосток, сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

Он прибыл туда из Улан-Батора с рабочей поездкой для участия в IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 4–5 сентября.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказывал, что на полях форума Путин проведет полномасштабные переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Планируются встречи как в узком, так и в расширенном составе. Стороны обсудят широкий круг вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества.

Ушаков объяснил, что у РФ и Малайзии «достаточно близкие позиции по большинству международных проблем».

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      Сергей Грехов
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