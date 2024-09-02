Путин проведет полномасштабные переговоры во Владивостоке

Ушаков: Путин проведет переговоры с премьером Малайзии Ибрагимом

Президент России Владимир Путин проведет полномасштабные переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Ушаков анонсировал переговоры Путина и Ибрагима на полях ВЭФ 4 сентября. В рамках переговоров планируются встречи как в узком, так и в расширенном составе. Стороны планируют обсудить широкий круг вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества.

«У нас достаточно близкие позиции по большинству международных проблем, конструктивное взаимодействие в многосторонних форматах и организациях, прежде всего в ООН», — подчеркнул помощник президента.

Ранее Ушаков раскрыл подробности программы государственного визита Путина в Монголию. Стороны планирую обсудить международную и региональную проблематику.