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15:37, 2 сентября 2024Мир

Путин проведет полномасштабные переговоры во Владивостоке

Ушаков: Путин проведет переговоры с премьером Малайзии Ибрагимом

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет полномасштабные переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Ушаков анонсировал переговоры Путина и Ибрагима на полях ВЭФ 4 сентября. В рамках переговоров планируются встречи как в узком, так и в расширенном составе. Стороны планируют обсудить широкий круг вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества.

«У нас достаточно близкие позиции по большинству международных проблем, конструктивное взаимодействие в многосторонних форматах и организациях, прежде всего в ООН», — подчеркнул помощник президента.

Ранее Ушаков раскрыл подробности программы государственного визита Путина в Монголию. Стороны планирую обсудить международную и региональную проблематику.

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      Юрий Леонов
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