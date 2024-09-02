В Кремле раскрыли программу визита Путина в Монголию

Помощник президента Ушаков: программа визита Путина в Монголию будет насыщенной

Программа государственного визита президента России Владимира Путина в Монголию будет насыщенной, планируется обсудить широкий круг вопросов. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Ушаков раскрыл подробности программы визита Путина 2-3 сентября. Помимо участия в торжествах, посвященных 85-летию победы на Халхин-Голе, планируется обсудить сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики и транспорта.

«Естественно, будет затронута международная и региональная проблематика», — подчеркнули в Кремле.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило об отказе Монголии выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» Владимира Путина в ходе его визита.