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15:28, 2 сентября 2024Мир

В Кремле раскрыли программу визита Путина в Монголию

Помощник президента Ушаков: программа визита Путина в Монголию будет насыщенной

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Программа государственного визита президента России Владимира Путина в Монголию будет насыщенной, планируется обсудить широкий круг вопросов. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Ушаков раскрыл подробности программы визита Путина 2-3 сентября. Помимо участия в торжествах, посвященных 85-летию победы на Халхин-Голе, планируется обсудить сотрудничество в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики и транспорта.

«Естественно, будет затронута международная и региональная проблематика», — подчеркнули в Кремле.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило об отказе Монголии выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» Владимира Путина в ходе его визита.

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      Виктория Кондратьева
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