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14:27, 30 августа 2024Мир

Монголия отказалась выполнять ордер МУС на арест Путина

Bloomberg: Монголия заверила, что не будет выполнять ордер МУС на арест Путина

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Монголия заверила российскую сторону, что не будет выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина в ходе его визита. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам двух источников, знакомых с подготовкой Кремля [к визиту], Владимир Путин получил заверения перед запланированным визитом в Монголию в том, что он не будет арестован по ордеру МУС», — утверждается в публикации.

В материале отмечается, что Монголия, будучи членом МУС, обязана арестовать российского лидера согласно ордеру суда.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России нет опасений по поводу участия Монголии в Римском статуте МУС в связи с предстоящим визитом российского президента.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на «арест» Путина. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы, не являющейся участницей Римского Статута.

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      Виктория Кондратьева
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