Премьер Малайзии назвал цель визита в Россию

Ибрагим: Малайзия прибыла на ВЭФ, чтобы показать готовность сотрудничать с РФ

Малайзия прибыла на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток, чтобы показать готовность сотрудничать с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим, сообщает РИА Новости.

Анвар Ибрагим выразил надежду на активизацию сотрудничества с Россией. Он также заявил, что рассчитывает на участие Москвы в мероприятиях АСЕАН.

В свою очередь, президент России Владимир Путин поблагодарил премьера Малайзии за решение принять участие на ВЭФ. Кроме того, российский лидер отметил перспективы для расширения двустороннего товарооборота между странами.

Ранее на полях ВЭФ российский президент Владимир Путин встретился с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. В ходе встречи они обсудили перспективы сотрудничества Сербии с регионами Дальнего Востока. Путин призвал Вулина рассмотреть сотрудничество с дальневосточными регионами и обсудить проведение межправительственной комиссии по вопросам торговли.