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12:11, 4 сентября 2024Мир

Путин встретился с вице-премьером Сербии

Путин встретился с вице-премьером Сербии Вулиным на полях ВЭФ

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с вице-премьером Сербии Александром Вулиным на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом передает ТАСС.

Путин обсудил с Вулиным перспективы сотрудничества Сербии с регионами Дальнего Востока. Он призвал сербского вице-премьера рассмотреть сотрудничество с дальневосточными регионами и обсудить проведение межправительственной комиссии по вопросам торговли.

«Передайте привет президенту [Сербии Александру] Вучичу. Мы ждем его на мероприятиях в рамках встречи лидеров БРИКС в Казани», — подчеркнул президент России.

Ранее Путин на полях ВЭФ встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. В ходе беседы с представителем Китая он заявил, что отношения России и КНР достигли беспрецедентного уровня.

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      Юрий Леонов
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