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11:15, 4 сентября 2024Мир

Путин встретился с заместителем председателя КНР

Путин на полях ВЭФ встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном

Фото: Михаил Метцель /  РИА Новости

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я очень рад всех вас приветствовать во Владивостоке, в России», — отметил российский лидер в ходе встречи.

В ходе беседы с китайским коллегой он заявил, что отношения России и КНР достигли беспрецедентного уровня. Страны придают большое значение межрегиональному сотрудничеству, подчеркнул президент.

Путин также отметил, что ждет председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани и предложил провести с ним двухстороннюю встречу на полях мероприятия.

Ранее официальный представитель китайского МИД Мао Нин выразила надежду, что участие заместителя председателя КНР Хань Чжэна на форуме во Владивостоке поможет углубить сотрудничество между северо-востоком Китая и российским Дальним Востоком.

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      Виктория Кондратьева
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