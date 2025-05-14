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14:04, 14 мая 2025Мир

Путин начал переговоры с премьером Малайзии

Путин 14 мая начал переговоры с премьером Малайзии Ибрагимом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом 14 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи российский лидер подчеркнул важность сотрудничества России с Малайзией. «Малайзия — наш давний, очень надежный и значимый партнер и в целом, и в Юго-Восточной Азии», — сказал он.

Отмечается, что Анвар Ибрагим прибыл в Россию с официальным визитом 13 мая. Сам визит продлится до 16 мая.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин планирует телефонные переговоры во второй половине дня 14 мая. При этом он не уточнил, кто станет собеседником российского лидера.

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