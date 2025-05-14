Песков анонсировал международные переговоры Путина

Песков: Путин планирует телефонные переговоры во второй половине дня 14 мая

Президент России Владимир Путин планирует телефонные переговоры во второй половине дня 14 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Еще несколько телефонных разговоров сегодня запланированы у президента. Это будет в вечернее время», — сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что днем у президента запланирован разговор с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, однако не уточнил, кто станет собеседником российского лидера в ходе вечерних переговоров.

Ранее Песков заявил, что состав российский делегации на переговорах в Стамбуле будет оглашен только по соответствующему решению президента. Он добавил, что все предложения, озвученные Путиным в ночь с 10 на 11 мая, остаются актуальными.