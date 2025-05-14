Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:41, 14 мая 2025Мир

Песков анонсировал международные переговоры Путина

Песков: Путин планирует телефонные переговоры во второй половине дня 14 мая
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин планирует телефонные переговоры во второй половине дня 14 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Еще несколько телефонных разговоров сегодня запланированы у президента. Это будет в вечернее время», — сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что днем у президента запланирован разговор с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, однако не уточнил, кто станет собеседником российского лидера в ходе вечерних переговоров.

Ранее Песков заявил, что состав российский делегации на переговорах в Стамбуле будет оглашен только по соответствующему решению президента. Он добавил, что все предложения, озвученные Путиным в ночь с 10 на 11 мая, остаются актуальными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли детали вокруг состава делегации на переговорах в Стамбуле

    В ДУМ прокомментировали сообщения о выплатах россиянкам за принятие ислама

    В России повредивший самолет солдат обжаловал взыскание ущерба в 10 миллионов рублей

    Названы любимые места для свиданий россиян

    Трамп пожал руку политику из американского списка террористов

    Разгневанная сотрудница российского лоукостера набросилась на пассажирку и попала на видео

    Путин начал переговоры с премьером Малайзии

    Украина пыталась ударить по Крыму

    ВСУ при бегстве с позиций пытались застрелить военнопленного

    На Украине пожаловались на неприятную ситуацию у Богатыря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости