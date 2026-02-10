Малинин выиграл короткую программу фигуристов-одиночников на Олимпиаде

Фигурист Малинин стал первым в короткой программе на Олимпиаде, Гуменник — 12-й

Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу одиночников на Олимпиаде. Трансляция соревнований велась на Okko.

Малинин стал первым с результатом 108,16 балла. Второе место занял японец Юма Кагияма — у него 103,07 балла. Третья строчка осталась за спортсменом из Франции Адамом Сяо Хим Фа — его выступление судьи оценили в 102,55 очка.

Россиянин Петр Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы, у него 86,72 балла. Таким образом, он сумел квалифицироваться в произвольную программу.

Фигуристы-одиночники покажут произвольную программу в пятницу, 13 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.