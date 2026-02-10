Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
01:08, 11 февраля 2026Спорт

Малинин выиграл короткую программу фигуристов-одиночников на Олимпиаде

Фигурист Малинин стал первым в короткой программе на Олимпиаде, Гуменник — 12-й
Владислав Уткин

Фото: Ashley Landis / AP

Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу одиночников на Олимпиаде. Трансляция соревнований велась на Okko.

Малинин стал первым с результатом 108,16 балла. Второе место занял японец Юма Кагияма — у него 103,07 балла. Третья строчка осталась за спортсменом из Франции Адамом Сяо Хим Фа — его выступление судьи оценили в 102,55 очка.

Материалы по теме:
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026
Медальный зачет Олимпиады-2026: турнирная таблица
Медальный зачет Олимпиады-2026:турнирная таблица
10 февраля 2026

Россиянин Петр Гуменник занял 12-е место по итогам короткой программы, у него 86,72 балла. Таким образом, он сумел квалифицироваться в произвольную программу.

Фигуристы-одиночники покажут произвольную программу в пятницу, 13 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Малинин выиграл короткую программу фигуристов-одиночников на Олимпиаде

