Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:04, 17 февраля 2026Спорт

Французский биатлонист обошел Тихонова по олимпийским победам

Французский биатлонист Фийон-Майе обошел Тихонова по олимпийским победам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Pawel Kopczynski / Reuters

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе завоевал пятое олимпийское золото, обойдя легендарного Александра Тихонова. Трансляция велась на сайте Okko.

33-летний спортсмен выиграл золото на Олимпийских играх 2026 года в Италии в мужской эстафете и теперь опережает по олимпийским титулам советского биатлониста Тихонова, Эмиля Хегле Свенсена из Норвегии, Дарью Домрачеву из Беларуси, а также Рикко Гросса и Свена Фишера из Германии — у всех по четыре победы.

Материалы по теме:
Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес, а российская конькобежка вновь упала. Как прошел десятый день Игр
Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес, а российская конькобежка вновь упала.Как прошел десятый день Игр
Сегодня
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

Фийон-Майе сравнялся с пятикратным чемпионом Йоханнесом Бе. Впереди остались лишь француз Мартин Фуркад (6 золотых) и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален (8).

Ранее мужская сборная Франции впервые в истории выиграла мужскую эстафету. В составе команды выступили Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Фийон-Майе и Эрик Перро. Вторыми стали норвежцы, а третьими — шведы.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес, а российская конькобежка вновь упала. Как прошел десятый день Игр

    Золотая серия норвежца Клебо, 10 шайб сборной Канады и новый олимпийский рекорд в конькобежном спорте. Как прошел девятый день Игр

    Иван Посашков

    Россия без медалей, Бразилия с золотом в горных лыжах, а в олимпийской деревне кончились презервативы. Как прошел восьмой день Игр

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    «Закрыть рот и не подыгрывать России». В украинской делегации на переговорах в Женеве произошел раскол. Кто захотел быстрый мир?

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    Россиянка села за бойню из-за быка

    Скабеева сравнила происходящее на переговорах в Женеве с басней Крылова

    Дочь Гвинет Пэлтроу показала усыпанное прыщами лицо

    Буданов пришел на переговоры с магическим оберегом

    Подмосковье накроет снегом

    Бобр решил построить хату у элитного ЖК в Петербурге

    В России появится новый брутальный внедорожник из Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok