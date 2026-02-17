Французский биатлонист обошел Тихонова по олимпийским победам

Французский биатлонист Фийон-Майе обошел Тихонова по олимпийским победам

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе завоевал пятое олимпийское золото, обойдя легендарного Александра Тихонова. Трансляция велась на сайте Okko.

33-летний спортсмен выиграл золото на Олимпийских играх 2026 года в Италии в мужской эстафете и теперь опережает по олимпийским титулам советского биатлониста Тихонова, Эмиля Хегле Свенсена из Норвегии, Дарью Домрачеву из Беларуси, а также Рикко Гросса и Свена Фишера из Германии — у всех по четыре победы.

Фийон-Майе сравнялся с пятикратным чемпионом Йоханнесом Бе. Впереди остались лишь француз Мартин Фуркад (6 золотых) и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален (8).

Ранее мужская сборная Франции впервые в истории выиграла мужскую эстафету. В составе команды выступили Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Фийон-Майе и Эрик Перро. Вторыми стали норвежцы, а третьими — шведы.