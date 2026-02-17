Реклама

16:35, 17 февраля 2026

Сборные Германии и Швейцарии по хоккею вышли в четвертьфинал Олимпиады-2026

Сборные Германии и Швейцарии по хоккею вышли в четвертьфинал ОИ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Mike Segar / Reuters

Мужские сборные Германии и Швейцарии по хоккею вышли в четвертьфинал зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За участие в этой стадии турнира команды боролись в дополнительных матчах плей-офф. Немцы со счетом 5:1 победили сборную Франции, а швейцарцы взяли верх над Италией (3:0).

Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес, а российская конькобежка вновь упала. Как прошел десятый день Игр
Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес, а российская конькобежка вновь упала.Как прошел десятый день Игр
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
В четвертьфинале сборная Германии 18 февраля сыграет со Словакией. Швейцария в тот же день встретится с Финляндией.

Зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля. Сборная России по хоккею не была допущена до турнира, команда с весны 2022 года отстранена от всех международных турниров.

