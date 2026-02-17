Сборные Германии и Швейцарии по хоккею вышли в четвертьфинал Олимпиады-2026

Мужские сборные Германии и Швейцарии по хоккею вышли в четвертьфинал зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За участие в этой стадии турнира команды боролись в дополнительных матчах плей-офф. Немцы со счетом 5:1 победили сборную Франции, а швейцарцы взяли верх над Италией (3:0).

В четвертьфинале сборная Германии 18 февраля сыграет со Словакией. Швейцария в тот же день встретится с Финляндией.

Зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля. Сборная России по хоккею не была допущена до турнира, команда с весны 2022 года отстранена от всех международных турниров.