Фигуристка Петросян показала короткую программу на Олимпиаде

Фигуристка Петросян получила за короткую программу на Олимпиаде 72,89 балла

Российская фигуристка Аделия Петросян показала короткую программу на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Спортсменка получила за выступление 72,89 балла. Россиянка выступила второй среди всех спортсменок, она откатала короткую программу без падений.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о состоянии Петросян перед дебютом на Олимпиаде. По его словам, спортсменка находится в рабочем настроении.

В короткой программе соревнуются 29 фигуристок. Спортсменки представят произвольную программу 19 февраля.