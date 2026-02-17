Реклама

21:06, 17 февраля 2026Спорт

Фигуристка Петросян показала короткую программу на Олимпиаде

Фигуристка Петросян получила за короткую программу на Олимпиаде 72,89 балла
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Российская фигуристка Аделия Петросян показала короткую программу на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Спортсменка получила за выступление 72,89 балла. Россиянка выступила второй среди всех спортсменок, она откатала короткую программу без падений.

Материалы по теме:
Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес, а российская конькобежка вновь упала. Как прошел десятый день Игр
Петросян настроена на медаль, норвежец ушел с трассы в лес, а российская конькобежка вновь упала.Как прошел десятый день Игр
Сегодня
Сегодня
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026
9 февраля 2026

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о состоянии Петросян перед дебютом на Олимпиаде. По его словам, спортсменка находится в рабочем настроении.

В короткой программе соревнуются 29 фигуристок. Спортсменки представят произвольную программу 19 февраля.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

