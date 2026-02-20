Реклама

01:03, 20 февраля 2026Спорт

Петросян осталась без медали на Олипиаде-2026

Аделия Петросян заняла шестое место на Олипиаде-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Российская фигуристка Аделия Петросян осталась без медали на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии в женском одиночном катании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В произвольной программе спортсменка упала с четверного тулупа. За свой прокат она получила 141.64 балла, по сумме двух программ у Петросян 214.53 балла. Этого хватило для того, чтобы занять шестое место.

Победу одержала американка Алиса Лью (226.79), второе место заняла японка Каори Сакамото (224.90). Тройку сильнейших замкнула ее соотечественница Ами Накаи (219.16).

В Олимпийских играх принимают участие 13 россиян в нейтральном статусе. На данный момент только ски-альпинисту Никите Филиппову удалось завоевать серебряную медаль.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

