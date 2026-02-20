Реклама

21:13, 20 февраля 2026

Сборная Канады по хоккею вышла в финал Олимпиады

Сборная Канады по хоккею победила Финляндию и вышла в финал Олимпиады
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Мужская сборная Канады по хоккею одержала победу над национальной командой Финляндии в матче 1/2 финала зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Трансляция велась в Okko.

Встреча прошла в пятницу, 20 февраля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу канадцев. В составе победителей отметились Сэм Райнхарт, Ши Теодор и Нэйтан Маккиннон. У финнов голы на счету Микки Рантанена и Эрика Хаулы.

«Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?
«Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?
18 февраля 2026
Первая медаль России, роковое падение Петросян и секс-марафон за победу в лыжной гонке. Как прошел 13-й день Олимпиады
Первая медаль России, роковое падение Петросян и секс-марафон за победу в лыжной гонке.Как прошел 13-й день Олимпиады
19 февраля 2026

Канада стала первым финалистом Олимпиады-2026. Второй финалист определится позднее по итогам противостояния между сборными США и Словакии.

Сборная России не участвует в Играх-2026. Команда отстранена от всех международных соревнований с весны 2022 года.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

