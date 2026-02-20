Сборная Канады по хоккею вышла в финал Олимпиады

Сборная Канады по хоккею победила Финляндию и вышла в финал Олимпиады

Мужская сборная Канады по хоккею одержала победу над национальной командой Финляндии в матче 1/2 финала зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Трансляция велась в Okko.

Встреча прошла в пятницу, 20 февраля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу канадцев. В составе победителей отметились Сэм Райнхарт, Ши Теодор и Нэйтан Маккиннон. У финнов голы на счету Микки Рантанена и Эрика Хаулы.

Канада стала первым финалистом Олимпиады-2026. Второй финалист определится позднее по итогам противостояния между сборными США и Словакии.

Сборная России не участвует в Играх-2026. Команда отстранена от всех международных соревнований с весны 2022 года.