10:33, 20 февраля 2026Спорт

Петросян пригласили на показательные выступления на Олимпиаде

Российскую фигуристку Петросян пригласили на показательные выступления на ОИ
Владислав Уткин

Фото: James Lang / Imagn Images / Reuters

Российскую фигуристку Аделию Петросян пригласили на показательные выступления на Олимпийских играх (ОИ). Об этом сообщает РИА Новости.

18-летняя россиянка попала в список участниц по решению организаторов. Кроме того, там оказались победительница соревнований одиночниц американка Алиса Лю, а также японки Каори Сакамото и Ами Накаи, которые завоевали серебро и бронзу соответственно.

Петросян заняла шестое место в турнире женщин-одиночниц. Во время проката произвольной программы она упала на четверном тулупе. В сумме 18-летняя россиянка набрала 214,53 балла.

Зимняя Олимпиада в Италии проходит с 6 по 22 февраля. В ней принимают участие 13 российских спортсменов, они соревнуются в нейтральном статусе. К текущему моменту единственную медаль на этих Играх завоевал Никита Филлипов — он стал вторым в соревнованиях по ски-альпинизму.

