Петросян пригласили на показательные выступления на Олимпиаде

Российскую фигуристку Петросян пригласили на показательные выступления на ОИ

Российскую фигуристку Аделию Петросян пригласили на показательные выступления на Олимпийских играх (ОИ). Об этом сообщает РИА Новости.

18-летняя россиянка попала в список участниц по решению организаторов. Кроме того, там оказались победительница соревнований одиночниц американка Алиса Лю, а также японки Каори Сакамото и Ами Накаи, которые завоевали серебро и бронзу соответственно.

Петросян заняла шестое место в турнире женщин-одиночниц. Во время проката произвольной программы она упала на четверном тулупе. В сумме 18-летняя россиянка набрала 214,53 балла.

Зимняя Олимпиада в Италии проходит с 6 по 22 февраля. В ней принимают участие 13 российских спортсменов, они соревнуются в нейтральном статусе. К текущему моменту единственную медаль на этих Играх завоевал Никита Филлипов — он стал вторым в соревнованиях по ски-альпинизму.