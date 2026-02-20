Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

13:57, 20 февраля 2026Спорт

Российские спортсмены посетят церемонию закрытия зимней Олимпиады

Российские спортсмены посетят церемонию закрытия зимней Олимпиады 22 февраля
Владислав Уткин

Фото: Claudia Greco / Reuters

Российские спортсмены посетят церемонию закрытия зимней Олимпиады, которая пройдет 22 февраля в Вероне. Об этом сообщает ТАСС.

«Никиту Филиппова вчера пригласили на закрытие. Будет и Аделия Петросян, и наши лыжники. Те спортсмены, у которых старты будут до конца Олимпиады, останутся на парад спортсменов в Вероне», — сказал вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной Павел Шабалин.

Зимняя Олимпиада в Милане и Кортина д`Ампеццо проходит с 6 по 22 февраля. В ней принимают участие тринадцать российских спортсменов, которые соревнуются в нейтральном статусе. Они не были приглашены на церемонию открытия Игр.

Единственную медаль к текущему моменту завоевал Никита Филиппов. Он финишировал вторым в соревнованиях по ски-альпинизму.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

