В России объяснили особую ценность медали Филиппова на Олимпиаде

Депутат Свищев: Медаль ски-альпиниста Филиппова на Олимпиаде — историческая

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, взявший серебряную медаль, войдет в историю Олимпийских игр, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он напомнил, что эта дисциплина впервые была представлена на Олимпиаде.

«Это очень важное событие не только в российском, но и в мировом спорте. Потому что впервые на Олимпиаде была представлена такая дисциплина, как ски-альпинизм, — подчеркнул Свищев. — Так что Никита определенно вошел в историю. И потому особенно ценна эта медаль».

Депутат рассказал, что ски-альпинизм — очень красивый и зрелищный вид спорта, где спортсмены должны преодолеть много различных препятствий. Он поздравил Филиппова и его команду.

«Поздравляем Никиту, его команду, тренеров, федерацию, Минспорта, Олимпийский комитет. В условиях такого непростого времени, когда на наших спортсменов оказывается давление, когда ограничен состав делегации, эта медаль очень важна для всех нас», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде. Он стал первым спортсменом из России, кому удалось завоевать медаль на этих Играх.