Российский спортсмен завоевал первую медаль на Олимпиаде

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:51, 19 февраля 2026СпортЭксклюзив

В Госдуме высказались о первой медали россиянина на Олимпиаде

Депутат Журова: Уверенность нашего ски-альпиниста в победе впечатляла до старта
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters

Ски-альпинист Никита Филиппов впечатлял своей энергией и уверенностью в будущей победе еще до начала Игр, рассказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль на Олимпиаде. Таким образом, он стал первым спортсменом из России, кому удалось завоевать медаль на этих Играх.

Депутат поздравила спортсмена с первой победой на Олимпиаде в Милане и отметила, что ски-альпинизм — это новый и пока малоизвестный вид состязаний для России. Несмотря на то что этот спорт начал уже активно развиваться, многие еще не понимают, что он из себя представляет, добавила она. Также парламентарий отметила, что выигравший серебро Филиппов изначально был уверен в своей победе, еще до начала старта Олимпиады.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

«Вы знаете, я такой уверенности у спортсмена, который говорит, что он завоюет медаль, давно не видела. Потому что все как-то, знаете, боятся сглазить, навредить. Нет, парень сказал: "Я вообще с медалью приеду". И знаете, я прямо поверила — вот это заявка! Это впечатляет. Он с такой уверенностью, даже через слова, через буквы передавал свою энергию и уверенность», — прокомментировала Журова.

Ранее Филиппов заявил, что Международный олимпийский комитет не выдал российским спортсменам смартфоны, которые были подарены членам других сборных. По его словам, россияне получили только шампунь и зубную пасту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Россия «замедлила» параллельный импорт. Что будет с ценами

    Макрон захотел решить вопросы с Трампом перед своим уходом

    Олимпийская чемпионка назвала победы Клебо в отсутствие россиян нелегитимными

    США столкнулись с рекордным скачком торгового дефицита

    НАБУ обвинило высшую власть Украины в связях с коррупционными схемами

    Mazda отказалась от шайбы и кнопок управления в своих машинах

    Иностранный лидер назвал Россию великой страной

    Подарок за 31-го ребенка у СК попросил скандально известный российский многоженец

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok