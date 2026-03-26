16:36, 26 марта 2026

МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпиадах

МОК запретил трансгендерам выступать в женских соревнованиях на Олимпиадах
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Urs Lindt / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) участвовать в летних и зимних Играх, а также других мероприятиях под эгидой организации. Об этом сообщается на сайте МОК.

Запрет распространяется и на командные, и на индивидуальные виды спорта. «Право на участие в женских соревнованиях теперь ограничено биологическими женщинами, определяемыми на основе одноразового скрининга гена SRY», — заявили в организации.

О запрете также высказалась глава МОК Кирсти Ковентри. «Совершенно очевидно, что было бы несправедливо, если бы биологические мужчины соревновались в женской категории. Кроме того, в некоторых видах спорта это просто небезопасно», — подчеркнула она.

11 февраля шведская фристайлистка-трансгендер Элис Лундхольм провалила квалификацию в дисциплине могул на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. По итогам двух попыток спортсменка заняла 25-е место и не смогла пройти в финал, куда отобрались 20 лучших атлеток.

