Лондон прокомментировал выявление британского шпиона в Москве

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:24, 30 марта 2026Мир

В МИД Британии отвергли обвинения в шпионаже сотрудника посольства в Москве
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Великобритания отрицает обвинения России в противоправной деятельности сотрудника посольства в Москве. Об этом сообщает Reuters.

«Обвинения России в адрес британских дипломатов совершенно неприемлемы. Великобритания не потерпит запугивания сотрудников посольства или их семей», — заявили в министерстве.

Ранее сотрудники ФСБ России выявили британского шпиона в посольстве в Москве. По их данным, разведывательно-подрывную деятельность вел второй секретарь посольства Альбертус Герхардус Янсе Ван Ренсбург, который при получении разрешения на въезд в Россию намеренно указал ложные данные.

МИД России вызвал временную поверенную в делах Великобритании в России Дейни Долакиа и выразил «решительный протест» в связи с вскрывшейся информацией.

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok