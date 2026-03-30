Трамп рассказал о переговорах с «новым и более разумным режимом» Ирана

США уже начали вести переговоры с иранским руководством о прекращении огня. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты Америки ведут серьезные переговоры с НОВЫМ И БОЛЕЕ РАЗУМНЫМ РЕЖИМОМ о прекращении наших военных операций в Иране. Достигнут большой прогресс», — написал хозяин Белого дома.

В случае если мир не будет достигнут, а Ормузский пролив не будет открыт, подчеркивает Трамп, американцы «взорвут и полностью уничтожат все электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (а возможно, и все опреснительные заводы!)»

«Это будет местью за наших многочисленных солдат и других, которых Иран уничтожил и убил в течение 47-летнего "террора»" старого режима», — подчеркнул глава государства.

Ранее высокопоставленные источники газеты The Wall Street Journal рассказали, что Трамп рассматривает сценарий проведения операции по захвату иранского урана и завершению конфликта к середине апреля.