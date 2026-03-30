15:14, 30 марта 2026

Трамп рассказал о переговорах с «новым и более разумным режимом» Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США уже начали вести переговоры с иранским руководством о прекращении огня. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты Америки ведут серьезные переговоры с НОВЫМ И БОЛЕЕ РАЗУМНЫМ РЕЖИМОМ о прекращении наших военных операций в Иране. Достигнут большой прогресс», — написал хозяин Белого дома.

В случае если мир не будет достигнут, а Ормузский пролив не будет открыт, подчеркивает Трамп, американцы «взорвут и полностью уничтожат все электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (а возможно, и все опреснительные заводы!)»

«Это будет местью за наших многочисленных солдат и других, которых Иран уничтожил и убил в течение 47-летнего "террора»" старого режима», — подчеркнул глава государства.

Ранее высокопоставленные источники газеты The Wall Street Journal рассказали, что Трамп рассматривает сценарий проведения операции по захвату иранского урана и завершению конфликта к середине апреля.

    Последние новости

    «Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

    Арестанты российского СИЗО создали криминальную империю и вытянули деньги у сокамерника

    Полезные для кишечника продукты оказались вредны для другого органа

    Лидер страны БРИКС призвал к реформе Совбеза ООН

    Трамп рассказал о строительстве бункера

    Путин призвал вытащить людей из бараков

    Десятки участков в российском регионе оказались подтоплены

    Испания решила передать Украине пять ракет Patriot

    Бывший ведущий «Контрольной закупки» захотел запустить свое шоу в Израиле

    Появились подробности о последствиях удара ВСУ по Таганрогу

    Все новости
