В США высказались о войне с Ираном фразой «не может позволить»

Подполковник Дэвис: США не могут себе позволить войну против Ирана

США не могут себе позволить вести войну против Ирана. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в своем аккаунте социальной сети X.

«Наши действия сами по себе достаточно безрассудны, но эскалация войны, в которой мы не можем победить и которую не можем себе позволить, вдвойне безответственна», — подчеркнул эксперт.

Дэвис отметил, что операция Вашингтона на Ближнем Востоке уже приводит к резкому подорожанию нефти. По его словам, стоимость этой войны «как в крови, так и в средствах» невероятно высока.

Ранее Дэвис заявил, что операция США и Израиля против Исламской Республики Иран стала неудачей, которую не надо было начинать.