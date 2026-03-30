Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:14, 30 марта 2026Мир

В США высказались о войне с Ираном фразой «не может позволить»

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США не могут себе позволить вести войну против Ирана. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в своем аккаунте социальной сети X.

«Наши действия сами по себе достаточно безрассудны, но эскалация войны, в которой мы не можем победить и которую не можем себе позволить, вдвойне безответственна», — подчеркнул эксперт.

Дэвис отметил, что операция Вашингтона на Ближнем Востоке уже приводит к резкому подорожанию нефти. По его словам, стоимость этой войны «как в крови, так и в средствах» невероятно высока.

Ранее Дэвис заявил, что операция США и Израиля против Исламской Республики Иран стала неудачей, которую не надо было начинать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok