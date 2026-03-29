В США одним словом высказались об операции в Иране

Дэвис: Операция США в Иране стала неудачей

Операция США и Израиля против Исламской Республики Иран стала неудачей, которую не надо было начинать. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в своем аккаунте социальной сети X.

«Здесь все предельно ясно: война по собственному выбору, которую нам никогда не следовало начинать, теперь явно терпит неудачу. За эту ошибку мы заплатим большой кровью американцев», — сказал военный аналитик.

Ранее Дэвис ужаснулся возможным планам президента США Дональда Трампа начать наземную операцию в Иране. По словам эксперта, такое развитие событий «не принесет ничего существенного в оперативном плане», но приведет к значительным потерям среди американцев.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых последствий боевых действий. Глава государства подчеркнул, что ни Вашингтон, ни Тегеран не могут ничего спрогнозировать, как и весь остальной мир.