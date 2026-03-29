Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:22, 29 марта 2026Мир

В США одним словом высказались об операции в Иране

Дэвис: Операция США в Иране стала неудачей
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Операция США и Израиля против Исламской Республики Иран стала неудачей, которую не надо было начинать. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в своем аккаунте социальной сети X.

«Здесь все предельно ясно: война по собственному выбору, которую нам никогда не следовало начинать, теперь явно терпит неудачу. За эту ошибку мы заплатим большой кровью американцев», — сказал военный аналитик.

Ранее Дэвис ужаснулся возможным планам президента США Дональда Трампа начать наземную операцию в Иране. По словам эксперта, такое развитие событий «не принесет ничего существенного в оперативном плане», но приведет к значительным потерям среди американцев.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых последствий боевых действий. Глава государства подчеркнул, что ни Вашингтон, ни Тегеран не могут ничего спрогнозировать, как и весь остальной мир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok