КСИР поразил американские склады на Ближнем Востоке

КСИР сообщил об ударах по складам США в Ираке, Кувейте и Саудовской Аравии

Иранское элитное подразделение Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило об ударах по американским военным складам, размещенным в таких ближневосточных странах, как Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия. Об этом сообщает РИА Новости.

«С помощью ракет и беспилотников была поражена инфраструктура (...) и склады с оружием на американских базах Виктория [в Ираке], Арифджан [в Кувейте] и Эль-Хардж [в Саудовской Аравии]», — отмечается в заявлении подразделения.

Ранее военнослужащие КСИР нанесли удары по двум связанным с военно-промышленным комплексом (ВПК) США заводам на Ближнем Востоке. В частности, в ходе удара 29 марта иранские войска поразили алюминиевый завод EMAL в ОАЭ и алюминиевый завод ALBA в Бахрейне. В КСИР также отметили, что завод EMAL обладает самой длинной в мире линией по производству алюминия и выпускает 1,3 миллиона тонн продукции в год.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых последствий. Он уточнил, что ни Вашингтон, ни Тегеран не могут ничего спрогнозировать, как и весь остальной мир.