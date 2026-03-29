Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:33, 29 марта 2026Мир

КСИР поразил американские склады на Ближнем Востоке

КСИР сообщил об ударах по складам США в Ираке, Кувейте и Саудовской Аравии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Иранское элитное подразделение Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило об ударах по американским военным складам, размещенным в таких ближневосточных странах, как Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия. Об этом сообщает РИА Новости.

«С помощью ракет и беспилотников была поражена инфраструктура (...) и склады с оружием на американских базах Виктория [в Ираке], Арифджан [в Кувейте] и Эль-Хардж [в Саудовской Аравии]», — отмечается в заявлении подразделения.

Ранее военнослужащие КСИР нанесли удары по двум связанным с военно-промышленным комплексом (ВПК) США заводам на Ближнем Востоке. В частности, в ходе удара 29 марта иранские войска поразили алюминиевый завод EMAL в ОАЭ и алюминиевый завод ALBA в Бахрейне. В КСИР также отметили, что завод EMAL обладает самой длинной в мире линией по производству алюминия и выпускает 1,3 миллиона тонн продукции в год.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых последствий. Он уточнил, что ни Вашингтон, ни Тегеран не могут ничего спрогнозировать, как и весь остальной мир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok