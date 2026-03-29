Иран нанес удары по связанным с США заводам

КСИР Ирана нанес удары по двум связанным с ВПК США заводам на Ближнем Востоке

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удары по двум связанным с военно-промышленным комплексом (ВПК) США заводам на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступила пресс-служба в эфире гостелерадиокомпании страны IRIB.

«Бойцы ВВС и ВМС КСИР в ходе комбинированной операции подвергли действенным ударам два промышленных объекта, связанных с военной и воздушно-космической промышленностью США в регионе», — подчеркивается в сообщении.

Как утверждается, в ходе удара 29 марта иранские войска поразили алюминиевый завод EMAL в ОАЭ и алюминиевый завод ALBA в Бахрейне. В КСИР также отметили, что завод EMAL обладает самой длинной в мире линией по производству алюминия и выпускает 1,3 миллиона тонн продукции в год.

Ранее КСИР обозначил израильские и американские высшие учебные заведения на Ближнем Востоке как законные цели для нанесения военных ударов. Решение было принято после удара США и Израиля по Тегеранскому университету науки и технологий.