Иран определил вузы США и Израиля законными целями для ударов

Press TV: КСИР назвал вузы США и Израиля законными военными целями для Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР) обозначил израильские и американские высшие учебные заведения на Ближнем Востоке как законные цели для нанесения военных ударов. Такое заявление сделано после атаки на университет в Тегеране, сообщает телеканал Press TV.

«После американо-израильского удара по тегеранскому университету науки и технологий иранский КСИР предупреждает, что все американские и израильские университеты в этом регионе являются легитимными целями», — отмечается в сообщении.

Между тем, ранее журналисты РИА Новости выяснили, что иранские силы не намерены прекращать боевые действия. Кроме того, появилась информация о готовности Тегерана усилить атаки.

Ранее экс-сотрудник Госдепа Нейт Суонсон сообщил, что США планируют провести наземную операцию в Иране. По его оценке, война будет продолжаться намного дольше, чем ожидалось.