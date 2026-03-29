Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:08, 29 марта 2026Мир

Иран определил вузы США и Израиля законными целями для ударов

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Iranian Army / WANA / Global Look Press

Корпус стражей исламской революции (КСИР) обозначил израильские и американские высшие учебные заведения на Ближнем Востоке как законные цели для нанесения военных ударов. Такое заявление сделано после атаки на университет в Тегеране, сообщает телеканал Press TV.

«После американо-израильского удара по тегеранскому университету науки и технологий иранский КСИР предупреждает, что все американские и израильские университеты в этом регионе являются легитимными целями», — отмечается в сообщении.

Между тем, ранее журналисты РИА Новости выяснили, что иранские силы не намерены прекращать боевые действия. Кроме того, появилась информация о готовности Тегерана усилить атаки.

Ранее экс-сотрудник Госдепа Нейт Суонсон сообщил, что США планируют провести наземную операцию в Иране. По его оценке, война будет продолжаться намного дольше, чем ожидалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok