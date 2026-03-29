01:46, 29 марта 2026Мир

В США спрогнозировали дальнейший ход войны с Ираном

Экс-сотрудник Госдепа Суонсон: США намерены провести наземную операцию в Иране
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sgt. Nathan Mitchell / U.S. Marine Corps / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа попытается провести наземную операцию против Ирана. Такой ход войны спрогнозировал бывший сотрудник Госдепартамента США Нейт Суонсон в интервью Politico.

По его словам, обе стороны конфликта испытывают «иррациональную уверенность» в своих силах, что является тревожным сигналом. Экс-чиновник подчеркнул, что ни США, ни Иран сейчас не готовы к компромиссу, из-за чего война будет продолжаться намного дольше, чем ожидалось.

«Трамп по-прежнему считает, что военные успехи повлекут за собой политическую капитуляцию Ирана, чего не происходит. Я думаю, что мы увязнем в этом конфликте на более продолжительный срок и, вероятно, последует эскалация. У президента не будет выхода из этой ситуации и, вероятно, мы увидим некоторые из наземных операций, возможность проведения которых он рассматривает», — уверен Суонсон.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что война с Ираном продлится еще от двух до четырех недель. Он также отметил, что Штаты близки к началу серьезных переговоров с Ираном.

