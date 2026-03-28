Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:34, 28 марта 2026Мир

Госсекретарь США обозначил сроки завершения войны в Иране

Рубио: Война с Ираном продлится еще от двух до четырех недель
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Brendan Smialowski / AP

США ожидают, что война с Ираном продлится еще от двух до четырех недель. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на встрече глав МИД стран G7, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Рубио заявил, что США близки к началу серьезных переговоров с Ираном. По словам госсека, что пока американцы по-прежнему общаются с Тегераном через посредников, а не напрямую.

Он отметил, что сейчас существует неопределенность относительно того, кто именно принимает решения в Тегеране. Рубио рассказал, что два иранских чиновника выразили желание провести переговоры с Вашингтоном, однако нуждаются в одобрении со стороны высшего руководства.

Госсекретарь подчеркнул, что коммуникация с иранской стороной затруднена, поскольку официальные лица избегают использования телефонов из опасения быть обнаруженными и ликвидированными.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американским военным необходимо поразить чуть больше 3,5 тысячи целей в Иране. При этом союзники США из G7 заявили, что в разговоре по телефону американский лидер не смог объяснить цели американской военной операции в Иране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты большой дальности

    Иран объявил о мощном ударе по убежищам ВС США в Дубае

    Выход блогера Ремесло из психбольницы опровергли

    Россиянин поставил на пять матчей и выиграл 3,7 миллиона рублей

    Москвичка потеряла десятки миллионов рублей из-за СМС

    Стала известна причина смерти известного российского режиссера

    Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в зоне СВО

    В Челябинске задержали еще одного чиновника

    Глава МИД Польши нашел простое объяснение действий Орбана

    Во Франции возмутились из-за выделения средств Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok