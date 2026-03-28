Госсекретарь США обозначил сроки завершения войны в Иране

Рубио: Война с Ираном продлится еще от двух до четырех недель

США ожидают, что война с Ираном продлится еще от двух до четырех недель. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на встрече глав МИД стран G7, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Рубио заявил, что США близки к началу серьезных переговоров с Ираном. По словам госсека, что пока американцы по-прежнему общаются с Тегераном через посредников, а не напрямую.

Он отметил, что сейчас существует неопределенность относительно того, кто именно принимает решения в Тегеране. Рубио рассказал, что два иранских чиновника выразили желание провести переговоры с Вашингтоном, однако нуждаются в одобрении со стороны высшего руководства.

Госсекретарь подчеркнул, что коммуникация с иранской стороной затруднена, поскольку официальные лица избегают использования телефонов из опасения быть обнаруженными и ликвидированными.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американским военным необходимо поразить чуть больше 3,5 тысячи целей в Иране. При этом союзники США из G7 заявили, что в разговоре по телефону американский лидер не смог объяснить цели американской военной операции в Иране.

