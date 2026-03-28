Трамп назвал число целей США в Иране

Трамп: У США в Иране осталось 3,5 тысячи целей, которые будут быстро уничтожены

Американским военным необходимо поразить чуть больше 3,5 тысячи целей в Иране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет ТАСС.

«У нас осталось 3 554 цели, это [уничтожение] будет осуществлено довольно быстро», — назвал он число объектов.

Ранее союзники США из «Большой семерки» (G7) заявили, что в разговоре по телефону американский лидер не смог объяснить цели американской военной операции в Иране.

Трамп рассказал, что США, атакуя Иран, решили без надобности не бить по некоторым целям, повреждение которых понесет очень разрушительные последствия.