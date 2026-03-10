Реклама

02:32, 10 марта 2026Мир

Трамп высказался о важных целях для ударов в Иране

Трамп: США оставили самые важные цели в Иране на потом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

США, атакуя Иран, решили без надобности не бить по некоторым целям, повреждение которых понесет очень разрушительные последствия. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, США «оставили некоторые из самых важных целей на потом». «Если нам придется по ним ударить, на их восстановление уйдут многие годы. Речь идет о производстве электроэнергии и многих других вещах», — высказался политик.

Он указал, что американские силы могли бы за один день уничтожить подобные цели, но не собираются атаковать.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Иранский политик поблагодарил Россию за солидарность с народом Исламской Республики и поделился подробностями о ходе конфликта.

