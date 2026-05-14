Шансы Трампа завершить конфликт с Ираном до выборов в Конгресс оценили

03:47, 14 мая 2026

Азадган: Трамп не успеет завершить конфликт с Ираном до выборов в Конгресс
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, не сможет урегулировать конфликт с Ираном до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2026 года. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил американский политолог, внештатный редактор и главный советник Центра геостратегических исследований Александр Азадган.

По его оценке, вероятность достижения соглашения составляет не более 30 процентов. «Иранцы выигрывают в дипломатическом плане. В военном плане они потеряли очень много. Но в дипломатическом плане они побеждают», — пояснил эксперт, отметив, что шансов на успех мало, поскольку у Трампа низкие рейтинги, а традиционный метод отвлечения внимания через войны в этот раз не срабатывает из-за «великого политического пробуждения» общества.

Азадган также заявил, что война США и Израиля против Ирана была проиграна с самого начала. По его словам, она являлась нарушением международного права и актом агрессии. «Нет доказательств того, что у Ирана есть какие-либо ядерные технологии, из которых можно было бы создать бомбу. С моральной точки зрения эта война была совершенно неоправданной. Она была направлена лишь на уничтожение иранской инфраструктуры», — подчеркнул политолог.

Ранее Трамп раскритиковал американские СМИ за то, что они распространяют информацию о стремлении главы Белого дома как можно скорее завершить конфликт. Он пояснил, что сделка с Тегераном будет заключена «только тогда, когда это будет уместно и выгодно для США, их союзников и всего мира».

