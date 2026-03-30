Власти призвали пересмотреть решение о запрете оплаты сервисов Apple с мобильного счета

Депутат Ткачев попросил Минцифры пересмотреть запрет оплаты сервисов Apple

Решение запретить оплачивать сервисы в магазине App Store со счета мобильного телефона вряд ли приведет к возврату российских приложений, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Минцифры хочет принудить компанию Apple вернуть российские приложения, запретив оплачивать сервисы в магазине App Store со счета мобильного телефона.

Американская корпорация вряд ли пойдет на уступки под давлением локальных ограничений, полагает депутат.

Запрет оплаты со счета мобильного телефона — это скорее болезненная мера для самих пользователей, чем действенный рычаг влияния на Apple. В итоге проблема останется нерешенной, российские приложения в магазин не вернутся, а граждане окажутся в проигрыше, потеряв еще один удобный и легальный способ оплаты Антон Ткачев депутат Госдумы

Парламентарий также сообщил, что вместе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направил официальный запрос на имя министра цифрового развития Максута Шадаева с предложением пересмотреть решение.

В июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий Apple ограничивать установку RuStore на устройства компании. В документе также подчеркивалось, что иностранные фирмы не должны препятствовать тому, чтобы пользователи из России загружали приложения в RuStore и проводили оплату внутри магазина.

