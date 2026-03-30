Силовые структуры
14:54, 30 марта 2026

Появились подробности о прогулках британского шпиона по Москве

Британский дипломат Ренсбург, уличенный ФСБ в шпионаже, гулял у объектов МО РФ
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Британский дипломат Альбертус Джерардус Янсе Ван Ренсбург, уличенный ФСБ России в шпионаже, гулял в Москве возле режимных объектов Минобороны России. Подробности об англичанине появились у РЕН ТВ.

Первой зацепкой для подозрений в адрес иностранца стали снимки с его лыжной прогулки. Маршрут проходил через промышленную зону вблизи военных объектов. Дипломат также вместо туристических мест регулярно появлялся на окраинах и в промышленных зонах. Так, прогуливаясь с сообщницей, дипломат снимал на телефон территорию у режимных объектов.

Он активно ездил по регионам страны и проводил неофициальные встречи с российскими экспертами в области экономики с целью сбора чувствительной информации, угрожающей безопасности России, отметили в ФСБ.

МИД России на основании данных российской спецслужбы лишило Ренсбурга аккредитации, он должен покинуть страну в течение двух недель.

