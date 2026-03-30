Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:15, 30 марта 2026

Назван высылаемый из России британский дипломат

ФСБ: Из РФ вышлют 2-го секретаря посольства Британии в Москве Джерардуса
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Второй секретарь посольства Британии в Москве Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус лишен аккредитации в России и подлежит высылке из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Дипломат должен покинуть Россию в течение двух недель. Российские спецслужбы уличили его в разведывательно-подрывной деятельности. Британец также проводил неофициальные встречи с российскими экспертами в области экономики с целью сбора чувствительной информации, угрожающей безопасности России.

В ФСБ призвали россиян воздержаться от несогласованных с официальными органами встреч с британскими дипломатами, которые могут быть сотрудниками спецслужб, во избежание негативных последствий, вплоть до уголовного преследования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok