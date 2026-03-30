Назван высылаемый из России британский дипломат

ФСБ: Из РФ вышлют 2-го секретаря посольства Британии в Москве Джерардуса

Второй секретарь посольства Британии в Москве Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус лишен аккредитации в России и подлежит высылке из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Дипломат должен покинуть Россию в течение двух недель. Российские спецслужбы уличили его в разведывательно-подрывной деятельности. Британец также проводил неофициальные встречи с российскими экспертами в области экономики с целью сбора чувствительной информации, угрожающей безопасности России.

В ФСБ призвали россиян воздержаться от несогласованных с официальными органами встреч с британскими дипломатами, которые могут быть сотрудниками спецслужб, во избежание негативных последствий, вплоть до уголовного преследования.