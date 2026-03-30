Предсказаны последствия решения Ирана сделать проход по Ормузскому проливу платным

Аналитик Демидов: Иран вряд ли сделает проход по Ормузскому проливу платным

Вероятность того, что Иран сделает проход по Ормузскому проливу платным, минимальна, считает аналитик рынка ресурсов и энергетики, руководитель лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимир Демидов. В беседе с «Лентой.ру» он также описал последствия такого решения.

Ранее член комитета парламента Ирана по нацбезопасности Боруджерди объявил, что вскоре проход через заблокированный Ормузский пролив станет платным для судов.

Через Ормузский пролив в день проходило около 15 миллионов баррелей сырой нефти и 4 миллиона баррелей нефтепродуктов, указал Демидов.

«Если Иран сможет обязать танкеры платить по 2 миллиона долларов, то к цене барреля нефти добавится не более 1 доллара или менее 1 процента от текущей цены. Поэтому это событие — больше удар по престижу Запада и монархиям Залива, и именно поэтому вероятность такого события минимальна. Вопрос, скорее, сколько будет получать Исламская Республика. От 800 до 1 миллиарда долларов в месяц, если учитывать СПГ-танкеры», — поделился эксперт.

До этого стало известно, что Великобритания может направить военный корабль RFA Lyme Bay в Ормузский пролив.

