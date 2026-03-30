Предсказаны последствия решения Ирана сделать проход по Ормузскому проливу платным

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:11, 30 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Аналитик Демидов: Иран вряд ли сделает проход по Ормузскому проливу платным
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Вероятность того, что Иран сделает проход по Ормузскому проливу платным, минимальна, считает аналитик рынка ресурсов и энергетики, руководитель лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимир Демидов. В беседе с «Лентой.ру» он также описал последствия такого решения.

Ранее член комитета парламента Ирана по нацбезопасности Боруджерди объявил, что вскоре проход через заблокированный Ормузский пролив станет платным для судов.

Через Ормузский пролив в день проходило около 15 миллионов баррелей сырой нефти и 4 миллиона баррелей нефтепродуктов, указал Демидов.

«Если Иран сможет обязать танкеры платить по 2 миллиона долларов, то к цене барреля нефти добавится не более 1 доллара или менее 1 процента от текущей цены. Поэтому это событие — больше удар по престижу Запада и монархиям Залива, и именно поэтому вероятность такого события минимальна. Вопрос, скорее, сколько будет получать Исламская Республика. От 800 до 1 миллиарда долларов в месяц, если учитывать СПГ-танкеры», — поделился эксперт.

До этого стало известно, что Великобритания может направить военный корабль RFA Lyme Bay в Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

    Названы округа Подмосковья с наибольшим риском подтоплений в половодье

    Пьяный водитель промчался на машине через ворота аэропорта и попытался сесть в самолет

    Отмечена новая тенденция в ударах ВСУ по промышленности России

    ФСБ нашла склады бактериологического оружия на освобожденной территории ДНР

    Автомобильные продажи в России установили рекорд

    Рэпера Ганвеста призвали признать иноагентом

    В столице иностранец изнасиловал девушку в ее гараже

    Венгрия сделала заявление о подготовке ЕС к победе Орбана

    Главному конкуренту доллара предсказали худшие показатели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok