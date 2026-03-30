Иран примет новые меры по Ормузскому проливу

Член парламента Ирана Боруджерди: Проход через Ормузский пролив будет платным

Проход через заблокированный Ормузский пролив будет платным для судов. Об этом объявил член комитета парламента Ирана по нацбезопасности Боруджерди, передает ТАСС.

«Вскоре с принятием Меджлисом законопроекта новая система будет господствовать над этим водным путем. Обеспечение безопасности и предоставление услуг судам будет осуществляться с помощью сборов [за проход через пролив], предусмотренных законопроектом», — отметил Боруджерди.

По его словам, Иран в настоящее время полностью контролирует Ормузский пролив.

Ранее стало известно, что Великобритания может направить военный корабль RFA Lyme Bay в Ормузский пролив.