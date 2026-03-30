Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:41, 30 марта 2026Мир

Иран примет новые меры по Ормузскому проливу

Член парламента Ирана Боруджерди: Проход через Ормузский пролив будет платным
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Проход через заблокированный Ормузский пролив будет платным для судов. Об этом объявил член комитета парламента Ирана по нацбезопасности Боруджерди, передает ТАСС.

«Вскоре с принятием Меджлисом законопроекта новая система будет господствовать над этим водным путем. Обеспечение безопасности и предоставление услуг судам будет осуществляться с помощью сборов [за проход через пролив], предусмотренных законопроектом», — отметил Боруджерди.

По его словам, Иран в настоящее время полностью контролирует Ормузский пролив.

Ранее стало известно, что Великобритания может направить военный корабль RFA Lyme Bay в Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok