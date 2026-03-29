15:21, 29 марта 2026Мир

Великобритания захотела направить военный корабль для расчистки Ормузского пролива

The Times: Корабль RFA Lyme Bay могут направить в Ормузский пролив искать мины
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: U.S. Naval Forces Central Command / Spc. Natianna Strachen / Handout / Reuters

Великобритания может направить военный корабль RFA Lyme Bay в Ормузский пролив. Об этом пишет издание The Times, сославшись на собственные источники.

В публикации сказано, что судно собираются оснастить парком автономных беспилотных аппаратов, которые будут искать мины в регионе. Глава британского министерства обороны Джон Хили уже дал согласие на разработку соответствующих планов.

Переоборудование корабля состоится в порту Гибралтара. Однако источник издания в оборонном ведомстве подчеркнул, что окончательное решение об отправке RFA Lyme Bay для расчистки Ормузского пролива пока не принято.

Ранее председатель Исламского консультативного совета Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о планах США провести наземную операцию. Вашингтон готовится к ней тайно, одновременно посылая сигналы о мирных переговорах, утверждает он.

    Последние новости

    Путин сделал заявление о своем сопернике на выборах

    Появилось видео инцидента с Пашиняном в церкви Еревана

    МИД Италии вызвал посла Израиля из-за отказа патриарху войти в храм Гроба Господня

    В бундестаге сочли нападение США и Израиля на Иран нарушением международного права

    Тренер сборной Франции назвал проблемы США перед чемпионатом мира по футболу

    Врач развеяла популярный миф о дефекации

    Военный раскрыл особенности атакованных Россией украинских ракет «Фламинго»

    Израиль впервые за столетия не пустил патриарха в храм Гроба Господня

    Дерипаска сравнил конфликт на Ближнем Востоке с временами коронавируса

    Великобритания захотела направить военный корабль для расчистки Ормузского пролива

    Все новости
