В Иране раскрыли планы наземной операции США

Спикер парламента Ирана Галибаф: США тайно планируют наземную операцию

США тайно планируют наземную операцию против Ирана, вопреки публичным заявлениям о готовности к переговорам по урегулированию вооруженного конфликта. С таким заявлением выступил председатель Исламского консультативного совета (меджлиса, парламента) Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB в Telegram.

«Враг открыто посылает сигналы о переговорах и диалоге, а тайно строит планы наземного нападения, не подозревая, что наши люди ждут наземного вторжения американских солдат, чтобы сжечь их и навсегда наказать их региональных партнеров», — подчеркнул политик.

Галибаф прокомментировал в ходе выступления, приуроченного к месяцу после начала конфликта на Ближнем Востоке, мирный план США из 15 пунктов и заявил, что Белый дом пытается добиться своих целей дипломатическим путем после провала военной операции. По словам спикера иранского парламента, Тегеран осведомлен о слабостях американской группировки и видит признаки падения боевого духа.

«Наши выстрелы продолжаются. Наши ракеты наготове. Наша решимость и вера возросли», — высказался он.

Ранее научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Григорий Лукьянов назвал в разговоре с «Лентой.ру» вероятной десантную операцию США на территории Ирана. Востоковед подчеркнул, что Белый дом может пойти на проведение рейда против ключевых объектов иранской ядерной программы.