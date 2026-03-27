06:10, 27 марта 2026

Вероятность десантной операции США на территории Ирана оценили

Юрий Леонов

Фото: Bryan Woolston / Reuters

США могут начать ограниченную десантную операцию на территории Ирана, включая рейды на его ядерные объекты. С такой оценкой в разговоре с «Лентой.ру» выступил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Григорий Лукьянов.

Какие-то операции на основной территории Ирана могут носить не военный, а специальный характер, включая возможное проведение рейда против ключевых объектов иранской ядерной программы

Григорий Лукьяновнаучный сотрудник Института востоковедения РАН

Лукьянов подчеркнул, что, несмотря на попытки дезориентировать Иран сообщениями о возможности крупной наземной операции, Белый дом может пойти на проведение рейда против ключевых объектов и ядерной программы. Востоковед отметил, что в рамках предыдущего конфликта в июне 2025 года руководство Израиля выступало с аналогичной идеей и заявляло об уничтожении значительной части ядерной инфраструктуры Исламской Республики.

При этом эксперт подчеркнул, что наиболее вероятным сценарием является высадка армии США на островах Харк и Кешм в Персидском заливе, играющих важную роль для нефтяного экспорта Ирана и судоходства через Ормузский пролив. Однако, по его мнению, реализация даже такого плана связана с рисками повреждения иранской нефтяной инфраструктуры, что не вписывается в видение американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала США искать выход из войны с Ираном. По словам главы евродипломатии, рост цен на нефть в результате конфликта на Ближнем Востоке негативно сказывается на поддержке Украины.

