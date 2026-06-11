В России напомнили о скрытых льготах для семей с детьми в поездах

Депутат Свищев: Семьи с детьми имеют право на серьезные скидки при путешествии на поезде

Родители с детьми имеют право на серьезные скидки, манеж для младенца и место в холодильнике проводника для детского питания при путешествиях на поездах дальнего следования, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев. В интервью «Ленте.ру» он рассказал, что перевозчики не предлагают эти услуги сами — их нужно запросить.

По словам парламентария, дети до пяти лет путешествуют бесплатно без отдельного места. Для детей от пяти до десяти лет действует скидка 65 процентов от стоимости взрослого билета. Подросткам от 10 до 18 лет предоставляется скидка 50 процентов круглогодично, без справки из школы.

«Раньше скидка действовала только во время учебного года. Сейчас — круглый год без справок. Это большое достижение, о котором многие родители просто не знают», — пояснил Свищев.

При оформлении билета для ребенка до полутора лет в купейном вагоне можно заказать манеж-кроватку. Услуга платная, обратил внимание Свищев, заявку лучше подавать при покупке билета. При посадке, по его словам, нужно напомнить проводнику — он обязан выдать постельные принадлежности для манежа. Кроме того, в служебном купе проводника есть холодильник и микроволновая печь. По правилам перевозок проводник обязан принять на хранение детское питание и лекарства, но сам эту возможность не предлагает, указал депутат.

Как отметил Свищев, с 1 июня 2026 года дети от 10 лет могут путешествовать без сопровождения взрослых. Для пассажиров от 10 до 16 лет доступна услуга организованной перевозки под контролем поездной бригады более чем по 20-ти направлениям. Заявку нужно оформить в кассе не позднее чем за трое суток до отправления, а на станции прибытия ребенка передадут только указанному в заявлении встречающему, объяснил парламентарий.

«Уважаемые родители, знайте свои права и учите детей. Не стесняйтесь просить то, что вам положено по закону. Вежливая просьба к проводнику — и поездка станет комфортнее», — резюмировал Свищев.

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