Россиянам назвали самый невыгодный вариант досрочного погашения ипотеки

Роскачество: Когда ипотека почти погашена, нет экономического смысла ее быстрее закрывать

Когда ипотека почти погашена, нет экономического смысла ее быстрее закрывать, рассказали в пресс-службе Роскачества. В беседе с «Лентой.ру» специалисты объяснили, как это сделать с максимальной выгодой, а в каких случаях такой ход будет неудачным.

В Роскачестве отметили, что существует три способа преждевременного закрытия займа: сокращение срока ипотеки, уменьшение ежемесячного платежа или комбинированный вариант.

В первом случае при дополнительном взносе к ежемесячному платежу сокращается срок кредита. Этот вариант считается наиболее выгодным, поскольку большая часть платежа идет на погашение основного долга, а процентная часть уменьшается пресс-служба Роскачества

«Второй вариант позволяет снизить размер ежемесячного платежа, но при этом срок кредита останется тем же. В этом случае большая часть средств пойдет на погашение процентов, а не основного долга. Такой способ подойдет тем, кто хочет снизить нагрузку на свой бюджет в дальнейшем. Комбинированный способ оплаты включает в себя чередование двух предыдущих вариантов. Это одновременно позволяет и уменьшить сумму ежемесячного платежа, и сократить срок кредита», — рассказали специалисты.

При этом в некоторых случаях досрочное погашение ипотеки может быть невыгодным, отметили в Роскачестве.

«Например, когда нет финансовой подушки, не стоит бросать все силы на досрочное погашение. Необходимо оценить риски потери работы, болезни и других экстренных ситуаций и иметь запас средств как минимум на 2-3 месяца», — посоветовали эксперты.

Также не самым выгодным решением, по словам собеседников «Ленты.ру», будет досрочное погашение ипотеки под низкий процент, например, семейной (6-7 процентов) или субсидированной (2-3 процента).

«При нынешних средних ставках банков в 13 процентов свободные средства выгоднее положить на банковский депозит, а в дальнейшем при необходимости можно использовать эти деньги на досрочное погашение», — рекомендовали они.

Когда ипотека уже почти погашена, нет экономического смысла ее быстрее закрывать. В первой половине срока ипотеки заемщик выплачивает в основном проценты банку, а основной долг начинает гасить потом. Заемщик заинтересован снизить основной долг (тело кредита) как можно раньше, чтобы банк начислял меньше процентов на остаток и переплата снизилась пресс-служба Роскачества

Ранее руководитель продукта «Кредитный рейтинг» в «Сравни» Игорь Корчагин рассказал, что первый шаг, который стоит сделать для улучшения кредитной истории — это погасить текущие просроченные обязательства.

Финансист напомнил, что кредитная история позволяет банку вычислить так называемый скоринговый балл, показывающий кредитоспособность заемщика. Чем выше такой рейтинг, тем более высоким оказывается шанс одобрения займа.

