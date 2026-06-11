Мужчина нашел в мусоре лотерейный билет с выигрышем величиной 7,3 миллиона рублей

Житель штата Огайо, США, рассказал, что ему пришлось рыться в мусоре ради победы в лотерее. Об этом сообщает UPI.
По словам мужчины, он купил лотерейный билет в магазине и случайно выбросил его. Спустя некоторое время он понял, что натворил, и в панике побежал к мусорным контейнерам.
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Их еще не увезли, поэтому американцу удалось найти среди мусора счастливый билет с выигрышем величиной 100 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей). Счастливчик не стал раскрывать, на что потратит призовые деньги.
Ранее сообщалось, что победитель лотереи штата Миссури, США, чуть не лишился 50 тысяч долларов. Он оставил счастливый лотерейный билет в пикапе и забыл об этом.