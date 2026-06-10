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06:30, 11 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Синоптик оценил вероятность белых ночей в Москве

Синоптик Шувалов назвал белые ночи в Москве невозможными
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Киселев / Коммерсантъ

Белые ночи в Москве невозможны, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Вероятность явления в столице он оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Все очень просто. Все зависит от высоты солнца, продолжительности светлого времени суток, от широты местности. На широте Санкт-Петербурга белые ночи возможны, а на широте Москвы несмотря на то, что это несколько градусов разницы по широте, все равно их не может быть. Так же, как полярный день может быть в Архангельске, но полярного дня нет в Санкт-Петербурге», — объяснил синоптик.

Ранее кандидат медицинских наук Валерий Литвинов рассказал, что влияние белых ночей на самочувствие человека преувеличено, однако данное явление воздействует на социальную жизнь. «Пишут, что белые ночи могут отрицательно влиять на человека, на его самочувствие, якобы сбивают циркадные ритмы. Такой угрозы нет», — уточнил специалист. По его словам, в крупных городах России в период белых ночей проводится множество разных мероприятий. Из-за этого люди начинают чаще гулять и общаться, что свидетельствует о позитивном влиянии, подчеркнул ученый.

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