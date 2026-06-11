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06:03, 11 июня 2026Интернет и СМИ

Жена составила список недостатков мужа и столкнулась с неожиданной реакцией

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником VirtualBasket3676 рассказала, как после ссоры с мужем составила список его недостатков и столкнулась с неожиданной реакцией. Она уточнила, что несколько раз пополняла перечень.

«Список просто был местом, куда я выплескивала мелкие обиды, чтобы потом посмеяться над ними. Например: "Он говорит, что помогает мне искать, стоя на одном месте", "Он почему-то не может разглядеть предмет, находящийся прямо перед ним", "В его распоряжении 47 зарядных устройств, но он никак не может найти ни одного". Вы поняли идею», — написала девушка.

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Спустя несколько недель она забыла о существовании этой заметки в телефоне. Когда мужчина попросил устройство жены, чтобы посмотреть фото с семейного мероприятия, она согласилась, однако после разблокировки экрана на нем появилось то самое приложение, и заметка про раздражающие привычки красовалась в начале списка.

«Я наблюдала, как он прокручивает список. В какой-то момент он поднял голову и сказал: "Надо же, ты провела действительно стоящее исследование". Мне хотелось, чтобы пол поглотил меня целиком. Хуже всего то, что он так сильно рассмеялся, что едва смог дочитать до конца. До сих пор он периодически спрашивает, обновляю ли я информацию о нем в своем досье», — заключила автор.

Ранее мужчина изучил расходы жены и узнал заставивший его расплакаться факт. Он выяснил, что его возлюбленная годами пользовалась дополнительным секретным счетом.

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